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    07-05-2018

						
“Hayvan Yemek” belgeselinden ilk fragman

						

							
							

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Jonathan Safran Foer’in 2009 yılında yayımlandıktan sonra tüm dünyada büyük ses getiren ve Türkçeye Hayvan Yemek adıyla çevrilen kitabı, Natalie Portman’ın seslendirdiği bir belgesel olarak karşımızda.


 


 


Her Şey Aydınlandı, Aşırı Gürültülü ve İnanılmaz Yakın ve Buradayım gibi romanlarıyla tanıdığımız Foer, ilk ve tek kurgudışı kitabında, endüstriyel et üretimini sorgulayan ve yeme alışkanlıklarımıza etik bir çerçeveden bakarak milyonlarca insanı etkileyen bir kitaba imza atmıştı.


 


 


 




Foer kitabını şöyle anlatıyordu: “Benim kitabım bir vejetaryenlik kitabı değil. Fabrika ürünü ete karşı çıkmamı anlatan bir kitap. Hayvanların kapalı yerlerde yetiştiği, güneş görmeden, toprağa temas etmeden, hasta olmamalarını ve daha hızlı büyümelerini sağlayan ilaçlarla neredeyse sürekli beslendikleri bir yapı bu. Hayvan eti yiyip yememek konusunda bir çok farklı ve duyarlı çözüm bulunduğunu düşünüyorum. Güvenilir üreticiler tarafından üretilen etleri tüketmek ya da vejetaryen olmak. Saygı duyamadığım tek şey, kasıtlı bir vurdumduymazlık hali ve ‘bu konuda düşünmek istemiyorum’ diyen insanlar.”


 


Christopher Dillon Quinn’in yönetmenliğini üstlendiği Eating Animals belgeselinden ilk fragman izleyici karşısına çıktı.


 




 




 


 


 


 


SabitFikir arşivinden ek okuma: Jonathan Safran Foer ile "Hayvan Yemek" üzerine


 


 


 


 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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