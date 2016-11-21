idefix.com, 21 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasında kitapseverlerin merakla beklediği Sanal Kitap Fuarı’nın 14.’sünü düzenliyor. idefix.com Sanal Kitap Fuarı; 2000 yayınevi, 150 bin çeşit kitap, yüzde 75’e varan indirim, imzalı kitaplar, yazar tavsiyeleri ile tam bir kitap şölenine dönüşecek gibi görünüyor.

14. idefix.com Sanal Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Enis Batur, Hikmet Anıl Öztekin, İpek Çalışlar, İskender Pala, Mine Kırıkkanat, Murat Menteş, Mümin Sekman, Nazan Bekiroğlu ve Yılmaz Özdil kitapları, okurlara yazarlarından imzalı olarak ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl 3 milyon 800 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı bu sene 6 milyon kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Sanal Kitap Fuarı, ayrıca SabitFikir okurlarının yakından bildiği "Yılın Öne Çıkan 50 Romanı", "Şahane Bir Kitap", "Kararsız Okur" gibi bölümlere de yer veriyor.



