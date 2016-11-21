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    21-11-2016

						
14. Idefix Sanal Kitap Fuarı başlıyor!

						

							
							

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idefix.com, 21 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasında kitapseverlerin merakla beklediği Sanal Kitap Fuarı’nın 14.’sünü düzenleyecek. idefix.com Sanal Kitap Fuarı; 2000 yayınevi, 150 bin çeşit kitap, yüzde 75’e varan indirim, imzalı kitaplar, yazar tavsiyeleri ile tam bir kitap şölenine dönüşecek. Gelenekselleşen  Sanal Kitap Fuarı, imzalı kitaplar, yazar tavsiyeleri, yüzde 75’e varan indirim, çekilişler ve sürpriz etkinlikler ile renklenecek. Her yıl kitap severlerden daha fazla ilgi gören idefix.com Sanal Kitap Fuarı’nda 2000 yayınevi okuyucularla buluşacak. Bir ay sürecek fuarda kitapseverler, indirimin yanı sıra, 50 TL ve üzeri alışverişlerinde ücretsiz kargo ve taksit seçeneklerinden de faydalanabilecekler.
 
 
 
 
14. idefix.com Sanal Kitap Fuarı’nda  Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Enis Batur, Hikmet Anıl Öztekin, İpek Çalışlar, İskender Pala, Mine Kırıkkanat, Murat Menteş, Mümin Sekman, Nazan Bekiroğlu ve Yılmaz Özdil kitapları, okurlara yazarlarından imzalı olarak ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl 3.800.000 kişinin ziyaret ettiği fuarı bu sene 6.000.000 kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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