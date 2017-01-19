"Türkiye’nin online kitabevi" idefix.com, 21 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında geleneksel kitap fuarının 14’üncüsünü düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, okurların satın aldığı kitapların sayısı, üst üste konulduğunda Everest Zirvesi’ni aşacak seviyeye ulaşmış... Hedeflenen 6 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan fuar, böylesi özellikleriyle, bazı önemli tespitlerin yapılmasına da imkan veriyor.

Kadınlar daha çok okuyor!



Sanal Kitap Fuarı'nın ardından ortaya çıkan tabloda, kadınların -yaklaşık yüzde 2'lik bir farkla- kitaplara daha çok ilgi gösterdikleri görülüyor. Sırasıyla kadın kitap severlerin daha çok kitap aldığı şehirler de İzmir, Düzce, Aydın, Çanakkale ve Erzurum olmuş. Fuar süresince, yurt dışından da beklenenin üzerinde sipariş verilmiş. İngiltere, Fransa, Almanya, ABD ve Belçika yurt dışından en çok sipariş veren ülkeler olurken; yurt içi sipariş birinciliğini ise İstanbul yakalamış.



Fuarda en çok ilgi gören kitaplar listesinde ise birincilik, Yuval Noah Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens isimli çalışmasına ait... Sapiens kitabını, yine aynı yazarın bir diğer kitabı olan Homo Deus izliyor; Aeden, Bülbülü Öldürmek ve Harry Potter ve Lanetli Çocuk da en çok ilgi gören diğer kitaplar... Listeler halinde bakacak olursak, ortaya çıkan tablo şöyle:

Sanal Kitap Fuarı’nın En’leri:



Sanal Fuarın En Çok Okunan Yazarları

Stefan Zweig

Yuval Noah Harari

Sabahattin Ali

Emrah Serbes

Hasan Ali Toptaş





Sanal Fuarın En Çok İlgi Gören Kategorileri



Dünya Roman

Türkiye Roman

Çocuk Öykü/Hikaye

Dünya Tarihi

Felsefe Bilimi



En Çok İlgi Gören “Çocuk Kitapları”



Küçük Prens

Küçük Kara Balık

Dedemin Bakkalı

Çocuk Kalbi

Haritada Kaybolmak

En Çok İlgi Gören E-Kitaplar



Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens

Bir Nefeste Dünya Tarihi

Körlük

Kürk Mantolu Madonna

1984

En Çok Hediye Edilen Kitaplar



Kürk Mantolu Madonna

Hayvanlardan Tanrılara - Sapiens

Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi

Müptezeller

Küçük Prens

Görseller: Ece Zeber



