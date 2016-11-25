2016 Gio Ödülleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz ekim ayında kaybettiğimiz Giovanni Scognamillo onuruna verilen ve Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) tarafından düzenlenen Gio Ödülleri'nin bu yılki sahipleri dün akşam düzenlenen bir törenle açıklandı.

Giovanni Scognamillo'nun anılmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını FABİSAD'ın 2016-2018 dönemi genel başkanı Özgün Muti yaptı. Törende ayrıca FABİSAD eski başkanı Yiğit Değer Bengi, dernek üyelerinden Fatih Danacı ve Galip Dursun, Scognamillo'nun asistanı Nalan Söylemez, Scognamillo'nun çalışma arkadaşı Yasemin Yazıcı ve Scognamillo'nun torunu Dimitri Dermencioğlu da konuşma yaptı.

Yılın En İyi İllüstrasyonu Ödülü Yusuf Güçlü'nün, Yılın En İyi Yayımlanmamış Öyküsü Ödülü "Eserekli" isimli öyküsüyle Abbas Bozkurt'un oldu. Törene katılamayan Abbas Bozkurt'un yerine ödülü Fatma Cihan Akkartal kabul etti. Yılın En İyi Öykü Kitabı Ödülü de İt Gözü adlı kitabıyla Deniz Tarsus'a gitti.

Gio Ödülleri içinde en dikkat çeken başlıklardan biri olan Mavi Anka Ödülü ise yazar, çevirmen, eleştirmen ve radyo programcısı Sevin Okyay'ın oldu.