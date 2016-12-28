2016'da neler oldu? (1)

2016'nın bitmesine günler kaldı. Her açıdan zorlu geçen bu yıl, edebiyat dünyasına neler getirdi? Sizler için derledik ve iki parça halinde, peyderpey yayınlayacağız. İşte ilk kısım!

Aramızdan ayrılanlar

1 Ocak: Yazar ve hukukçu Yiğit Okur hayatını kaybetti.



18 Ocak: Fransız edebiyatının yaşayan en ünlü yazarlarından gösterilen Michel Tournier aramızdan ayrıldı.



22 Ocak: Ünlü yazar ve çevirmen Tahsin Yücel 83 yaşında hayatını kaybetti.



19 Şubat: Bülbülü Öldürmek romanı ile dünya edebiyatında yer edinen Harper Lee hayata gözlerini yumdu.



19 Şubat: Gülün Adı romanının İtalyan yazarı, bilimadamı, eleştirmen Umberto Eco hayatını kaybetti.



3 Mart: Henüz lisede öğrenciyken arkadaşlarıyla Mavi dergisini yayımlayarak sonradan Maviciler’i başlatan Ahmet Oktay yaşamını yitirdi.



31 Mart: 2002 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazar Imre Kertesz 86 yaşında hastalığına yenik düştü.



15 Haziran: Ünlü gazeteci Hakkı Devrim 87 yaşında hayatını kaybetti.



25 Temmuz: Dünyaca ünlü tarihçi Halil İnancık 100 yaşında aramızdan ayrıldı.



11 Ağustos: John Steinbeck’in kendisi gibi yazar olan en büyük oğlu Thomas Steinbeck vefat etti.



24 Ağustos: 1950’li yıllarda deneysel "Yeni Roman" akımına öncülük eden yazar Michel Butor 89 yaşında hayatını kaybetti.



29 Ağustos: Türk edebiyatının usta ismi Vedat Türkali 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.



16 Eylül: Modern Amerikan tiyatrosunun önde gelen oyun yazarlarından Edward Albee 88 yaşında hayatını kaybetti.



22 Eylül: İletişim Yayınları'nın kurucularından Nihat Tuna aramızdan ayrıldı.



8 Ekim: İsmini yazar, çevirmen, araştırmacı, sinema tarihçisi, eleştirmen gibi çok sayıda sıfatla birlikte andığımız Giovanni Scognamillo yaşama veda etti.



13 Ekim: Politik hicivleriyle ünlenen ve 1997 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen İtalyan oyun yazarı Dario Fo 90 yaşında hayatını kaybetti.



22 Ekim: Çizgi romanlarıyla tanınan Steve Dillon, 54 yaşında aramızdan ayrıldı.



3 Kasım: Gazeteci-yazar Mete Akyol, 81 yaşında İstanbul'da vefat etti.



7 Kasım: Yazar, şair ve müzisyen Leonard Cohen 82 yaşında hayatını kaybetti.

15 Aralık: Melekler ile Yaşamak adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli ofisinin bulunduğu apartmana girerken kimliği belirsiz bir kadın tarafından kurşunlanarak öldürüldü.





Sayılarla 2016

Shakespeare’in ölümünün 400. yılı



Suç ve Ceza 150 yaşında



Behçet Necatigil 100 yaşında



Halit Ziya Uşaklıgil 150 yaşında



Cemil Meriç 100 yaşında



Roald Dahl 100 yaşında



Harry Potter’ın yayımlanışının 20. yılı



Jack London’ın ölümünün 100. yılı



Cervantes’in ölümünün 400. yılı

Çeviri dünyası

• Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanı, Almanca ve Fransızcadan sonra şimdi de Hollandacada yayımlandı.



• Türkçe edebiyatın en üretken ve uluslararası arenada en çok tanınan yazarlarından biri olan Hakan Günday’ın Daha romanı İngilizce, Fransızca ve İtalyancanın ardından Almancaya çevrildi.



• İtalya'da geçen yıl Newton Compton Yayınevi tarafından yayınlanan ilk kitabı Nefes Nefese ile Yılın En İyi Yabancı Romanı dalında Premio Roma Ödülü'nü kazanan Ayşe Kulin'in Adı: Aylin romanı da İtalyan okuyucularıyla buluştu.



• Son iki yıldır Man Booker Ödülü kazanan kitapların da yayıncısı olan Oneworld Tutunamayanlar'ın İngiltere'deki yayıncısı oldu. Bugüne dek Yunanistan, Hollanda ve Almanya'da da hakları satılan Tutunamayanlar İngilizceyle birlikte toplam 4 dile çevrilmiş oldu.



• Yusuf Atılgan'ın ünlü romanı Anayurt Oteli İngilizceye çevrildi. City Lights tarafından Motherland Hotel adıyla yayımlanan romanın İngilizce çevirisi Fred Stark'a ait.

Uyarlamalar

• 2016 Oscarlarında edebiyat uyarlamaları rüzgar gibi esti. En iyi film dalında yarışan 8 filmden Brooklyn, Marslı, Oda, Büyük Açık ve Diriliş kitaptan uyarlama filmlerdi.



• Oscar ve Emmy Ödülü sahibi, senarist, yapımcı ve oyun yazarı Aaron Sorkin, Harper Lee'nin ikonik eseri Bülbülü Öldürmek'in Broadway uyarlaması için çalışmalara başladı.



• Yaşar Kemal’in 1978 tarihli romanından uyarlanan Deniz Küstü müzik tiyatrosunun dünya prömiyeri 11 Haziran’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapıldı.

• Hans Fallada'nın 1947 tarihli romanı Herkes Tek Başına Ölür; Berlin’de Yalnız olarak beyazperdeye aktarıldı. Yönetmenliğini Vincent Perez’in üstlendiği filmde başrolleri Emma Thompson, Brendan Gleeson, Daniel Brühl, Mikael Persbrandt, Monique Chaumette gibi isimler paylaştı.

• Paula Hawkins'in dünya çapında 2 milyondan fazla satan romanından uyarlanan film Trendeki Kız 7 Ekim’de seyirciyle buluştu.



• Seyirciyle 14 Ekim’de buluşan ve Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyarlanan Cehennem filmin başrolünde Tom Hanks yer aldı. Daha önce Brown'un Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar kitaplarının da uyarlamalarında ana karakter Robert Langdon'ı canlandıran oyuncuya başrolde Felicity Jones eşlik etti.



• James Franco’nun hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolünü oynadığı bir Steinbeck uyarlaması olan Bitmeyen Kavga (In Dubious Battle) Venedik Film Festivalinde seyirciyle buluştu.



• Fatih Akın'ın Wolfgang Herrndorf'un 30 dile çevrilen ve ülkemizde de On8 Kitap tarafından Yokuş Aşağı ismiyle yayımlanan romanından uyarladığı yeni filmi Elveda Berlin, 30 Eylül’de vizyona girdi.



• Roald Dahl’ın ünlü eseri Charlie’nin Çikolata Fabrikası Broadway’e hazırlanıyor.



• Anna Karenina Moskova’daki Operetta Tiyatrosu’nda ekim ayında perde açtı.



• Ted Chiang’ın En İyi Novella dalında Nebula Ödülü sahibi olan öyküsü Story of Your Life, Arrival (Geliş) adıyla 11 Kasım’da seyirciyle buluştu.



• USA Network’ün fenomen haline gelen dizisi Mr. Robot’un kitabı çıktı. MR ROBOT: Red Wheelbarrow adını taşıyan ve dizinin ana karakteri Elliot Alderson’ın günlüğü olarak tasarlanan kitap 1 Kasım’da Amerika’da satışa çıktı.



• J.K Rowling'in Harry Potter serisinde adı geçen aynı adlı ansiklopedik kitaba dayanan Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? adlı filmi 18 Kasım’da vizyona girdi.

Dünya edebiyatı

• Shakespeare’in ölümünün 400. yılı olan 2016’ya Shakespeare etkinlikleri damgasını vurdu. Gerek ülkemizde gerek Çin’den Kanada’ya her ülkede Shakespeare anıldı.



• 2016’da adından çok bahsettiren Elena Ferrante müstear adlı İtalyan yazar Times dergisinin seçtiği yılın en etkili 100 kişi listesine girdi.



• Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer The Chemist isimli bir casusluk romanı yayınladı. Kitap Epsilon etiketiyle Kasım ayında Türk okurlarla buluştu.



• Harry Potter serisinin 8. kitabı olan ve seriden 19 yıl sonrasına ışık tutan Harry Potter ve Lanetli Çocuk dünyada heyecanla karşılandı, birçok ülkede satış rekorları kırdı.



• 2000'li yılların başında adından çok söz ettiren yazarlardan olan Jonathan Safran Foer 11 yıl aradan sonra Here I Am adlı üçüncü romanıyla geri döndü.



• Korku ve gerilim türünün usta ismi Stephen King konfor alanının dışına çıkarak Charlie The Choo Choo adlı resimli çocuk kitabına imza attı.



• Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden olan Folio Ödülü sponsor bulunamadığı gerekçesiyle bu sene verilmedi.

Görseller: (sırasıyla) Burak Dak, Murat Miroğlu, Ethem Onur Bilgiç, Ömer Faruk Yaman, Onur Aşkın