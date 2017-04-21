2017 Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü Sine Ergün'ün

Genç yazarları keşfetmeyi amaçlayan ve Kitapçılar Federasyonu, Avrupa Yazarlar Konseyi ve Yayıncılar Federasyonu tarafından organize edilen Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Sine Ergün oldu. Toplam 12 ülkeden genç yazarlara verilen ödülün Türkiye jürisi Zeynep Oral başkanlığında, Metin Celal, Suat Karantay, Çiler İlhan ve Tarık Günersel'den oluşuyordu.
Malta Konseyi AB Başkanı’nın ve Avrupa Parlementosu temsilcilerinin de katılacağı ödül töreni 23 Mayıs 2017’de Brüksel Concert Noble’de düzenlenecek. Ödül kazanan 12 yazar ayrıca 5.000 Euro para ödülünün de sahibi olacak.
Fotoğraf: Can Erok
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