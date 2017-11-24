2017 Gio Ödülleri sahiplerini buldu

Geçtiğimiz yıl ekim ayında kaybettiğimiz Giovanni Scognamillo onuruna verilen ve Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) tarafından düzenlenen Gio Ödülleri'nin bu yılki sahipleri dün akşam düzenlenen bir törenle açıklandı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecenin sunuculuğunu Uğur Kılınç yaptı.

Bu yılın En İyi Roman Ödülü sahibi Sıcak Kafa adlı kitabıyla Afşin Kum olurken, Başarı Ödülleri yayınları ile türlere değerli katkılarını sağlamaya devam eden internet platformları FRPNET ve Kayıp Rıhtım’a verildi.

Yayımlanmamış Öykü Ödülü "Örümcek Sürücüleri" isimli öyküsü ile Fahri Emre Öztürk’ün, İllüstrasyon Ödülü "Warrior Princess" isimli çizimi ile Ömer Süalp’in ve Kısa Film Ödülü ise Elma isimli filmi ile Serdal Altun’un oldu.

Gio Ödülleri içinde en dikkat çeken başlıklardan biri olan Mavi Anka Ödülü ise çevirmen olarak fantastik bilimkurgu edebiyatın ülkemizdeki gelişimine ve yayılmasına destek veren Çiğdem Erkal’a verildi. Mavi Anka heykelciğinin tasarımı önceki senelerde de olduğu gibi dernek yönetim kurulu üyelerinden, oyuncu ve heykeltıraş Biğkem Karavus'a ait.

Kaynak: FABİSAD