2017 Man Booker kısa listesi açıklandı!

İngilizce yazılmış romanlara verilen prestijli Man Booker Ödülü'nün bu yılki adaylarının kısa listesi açıklandı. (Uzun liste 27 Temmuz'da paylaşılmıştı.) Ödülü kazanan yazar ise 17 Ekim'de duyurulacak. Kısa liste şöyle:
- 4 3 2 1, Paul Auster (Faber & Faber)
- History of Wolves, Emily Fridlund (Weidenfeld & Nicolson)
- Exit West, Mohsin Hamid (Hamish Hamilton)
- Elmet, Fiona Mozley (JM Originals)
- Lincoln in the Bardo, George Saunders (Bloomsbury Publishing)
- Autumn, Ali Smith (Hamish Hamilton)
Ödül 40 yıldır İngiliz İmparatorluğu'na mensup ülkelerden ve İrlanda'dan yazarlara veriliyordu. 2013'te kurallar değişince kapsamı biraz daha genişleyen Man Booker'a artık ABD'den yazarlar da aday oluyor.
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