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    25-08-2017

						
2017'nin en çok kazanan yazarı J.K. Rowling oldu

						

							
							

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Yazarlığın "karın doyurmayan" mesleklerden olduğu düşünülse de durum her zaman öyle değil. Özellikle kitapları tüm dünyada yankı bulan yazarların yıllık kazançları okurlar tarafından bir hayli merak ediliyor ve yazarların yıllık kazançları listelere konu oluyor.
 
Her yıl en çok kazanan yazarları açıklayan Forbes dergisi geçtiğimiz yılın ağustos ayında 2016 yılının en çok kazanan yazarının gerilimli romanlarıyla tanıdığımız James Patterson olduğunu duyurmuştu. Ancak görünen o ki James Patterson bu yıl listedeki yerini korumayı başaramadı. 2017 yılının en çok kazanan yazarı yıllık 95 milyon dolar gelirle Harry Potter evreninin yaratıcısı J.K. Rowling oldu. Rowling geçtiğimiz yıl üçüncü sırada yer alıyordu. James Patterson ise yıllık 87 milyon dolar gelirle ikinci sıraya geriledi.
 
 
 
İşte Forbes’un ilan ettiği, 2017'nin en çok kazanan yazarları:
 
1. J.K. Rowling - 95 milyon dolar
 
2. James Patterson - 87 milyon dolar
 
3.Jeff Kinney - 21 milyon dolar
 
4. Dan Brown - 20 milyon dolar
 
5. Stephen King - 15 milyon dolar
 
6. John Grisham - 14 milyon dolar
 
7. Nora Roberts - 14 milyon dolar
 
8. Paula Hawkins - 13 milyon dolar
 
9. E. L. James - 11,5 milyon dolar
 
10. Daniella Steel - 11 milyon dolar
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Forbes
 
						

						

						
						
												

							
							

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