Cumhuriyet Vakfı tarafından yürütülen ve bu yıl “Edebiyat” ve “Bilimsel Araştırma” olmak üzere iki ana dalda verilen 72. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yılki Seçici Kurul'unda Hikmet Altınkaynak, Sezer Ateş Ayvaz, Metin Celal, Nursel Duruel ve Seval Şahin’in bulunduğu Öykü Ödülü’nün sahibi Pera Mera adlı kitabıyla Murat Yalçın oldu. Seçici Kurulu’nda Ahmet Cemal, Turhan Günay, Handan İnci, Güray Öz ve Yüksel Pazarkaya’nın yer aldığı Roman Ödülü’ne ise Sibop adlı romanıyla Başar Başarır layık görüldü.

Seçici Kurulu’nda Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz, Muzaffer İlhan Erdost, Turgay Fişekçi ve Doğan Hızlan'ın bulunduğu Şiir Ödülü ise iki isim arasında paylaşıldı: Şiirin Kıyılarında adlı kitabıyla Abdülkadir Paksoy ve Gözleri Muhacir adlı kitabıyla İhsan Tevfik ödüle layık görüldü.

Bilimsel Araştırma dalında verilen ve Seçici Kurulu’nda Erdal Atabek, Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. İonna Kuçuradi ve Prof. Dr. Ahmet Mumcu’nun bulunduğu Sosyal Bilimler Ödülü’ne bu yıl Mahalledeki AKP adlı çalışmasıyla Sevinç Doğan layık görüldü.

2017 Yunus Nadi Ödülleri, 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşecek törenle sahiplerine sunulacak. Ödül töreninin sunuculuğunu ise Nevşin Mengü üstleniyor.

Kaynak: Cumhuriyet