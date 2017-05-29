Adventure Time ve Regular Show çizgi roman oluyor!

Çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çeken, her yaştan izleyiciyi ekrana bağlayan çizgi filmler Adventure Time ve Regular Show şimdi de çizgi roman olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bir çizgi roman yayıncısı olan BOOM! Studios bu iki popüler çizgi filmi bir çizgi roman dizisine dönüştüreceğini açıkladı. Serinin ilk albümü ağustos ayında yayımlanacak ve Prenses Bubblegum'ın Finn ve Jake'i Güç'ü bulmak üzere gönderdiği bir macerayı anlatacak.

Bu ünlü çizgi filmlerin çizgi romana dönüşmesi için harekete geçen yazar Conor McCreery sanatçı Mattia Di Meo ile işbirliği yaptı. Phil Murphy ise bu ekibe illüstratör olarak katıldı.

"Adventure Time ve Regular Show olup olabilecek en komik iki şey," diyor Conor McCreery. "Çok tuhaflar ve kendi içlerinde, bayıldığım, çılgın bir mantıkları var."

Adventure Time ve Regular Show'un ilk albümleri ağustos ayında satışa çıkacak.





Kaynak: EW