Afşin Kum Perşembe Söyleşileri'ne konuk oluyor

Son olarak Sıcak Kafa adlı romanıyla okurun karşısına çıkan ve bu romanıyla 2017 Gio En İyi Roman Ödülü'ne de layık görülen Afşin Kum, Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi tarafından düzenlenen Perşembe Söyleşileri'ne konuk oluyor.

11 Ocak perşembe günü saat 19:30'da gerçekleştirilecek olan söyleşide Afşin Kum, katılımcılarla Sıcak Kafa üzerinden aklın doğası, değişen dil, uygarlığımızın kaderi, kıyamet senaryoları ve geleceğin şimdiki zaman olduğu dünyada bilimkurgunun yeri üzerine sohbet edecek.

Herkese açık ve ücretsiz olan söyleşi için (0216) 349 31 31 no'lu telefonu arayarak ya da obdbilimkurgukutuphanesi@gmail.com adresine e-posta göndererek rezervasyon yaptırılması gerekiyor.