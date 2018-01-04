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    04-01-2018

						
Alfabe “y”de kaldı!

						

							
							

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İsmi Raymond Chandler, Ross Macdonald gibi usta polisiyecilerle birlikte anılan Sue Grafton, merkezinde özel detektif Kinsey Millhone'un yer aldığı serisine 1982 yılında başlamıştı. Yıllar içerisinde bu kapsamda yayımlanan her roman, "Bir Kinsey Millhone polisiyesi" olarak anılsa da, aslında bu seriyi özel kılan, alfabeyi takip etmesiydi. Evet "a" için bir roman, "b" için bir roman, "c" için bir roman…

Türkçede, takip edilmesi kolay olmayan bir şekilde yayımlanan seride en son 2008'de yayımlanan Tacizin 'T'si'nde kalmıştık. Orijinal seri ise, 22 Ağustos 2017’de yayımlanan Y is for Yesterday romanıyla sona yaklaşmıştı.
 
 
Fakat 28 Aralık 2017 günü gelen üzücü bir haberle, alfabe, “y”de kaldı! Sue Grafton’ın kızı, yaptığı açıklamayla yazarın 77 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Independent
 
						

						

						
						
												

							
							

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