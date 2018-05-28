"Altın Man Booker" için beş aday belli oldu

İngilizce edebiyatın en önemli ödüllerinden Man Booker bu yıl 50. yılını özel bir ödülle kutluyor. Yıllar boyunca Man Booker’ı kazanan yazarlar arasından seçilecek bir kişi “Altın Man Booker” ödülünün sahibi olacak.
Ödül için yarışacak 5 kitabın duyurulduğu kısa listede şu romanlar yer aldı:
In a Free State – V.S.Naipaul
Ay Kırıkları – Penelope Lively
İngiliz Casus – Michael Ondaatje
Arafta – George Saunders
Kurtlar Hanedanı – Hilary Mantel
Man Booker'ı geçtiğimiz yıl kazanan Arafta'nın listede kendine yer bulması dikkat çekerken, Salman Rushdie imzalı Geceyarısı Çocukları’nın yokluğu listenin en büyük sürprizlerinden biri oldu. Altın Man Booker'ı kazanacak kitap, okuyucuların Man Booker’ın web sitesi üzerinden gerçekleştirecekleri oylamayla belirlenecek.
Man Booker’ın 50. yaşı 6-8 Temmuz tarihlerinde Londra’da Southbank Centre’da gerçekleşecek bir festivalle kutlanacak ve Altın Man Booker’ın sahibi burada açıklanacak.
SabitFikir arşivinden ek okuma: Altın Booker Jenerasyonu
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