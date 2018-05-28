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    28-05-2018

						
"Altın Man Booker" için beş aday belli oldu

						

							
							

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İngilizce edebiyatın en önemli ödüllerinden Man Booker bu yıl 50. yılını özel bir ödülle kutluyor. Yıllar boyunca Man Booker’ı kazanan yazarlar arasından seçilecek bir kişi “Altın Man Booker” ödülünün sahibi olacak.


Ödül için yarışacak 5 kitabın duyurulduğu kısa listede şu romanlar yer aldı:
 


In a Free State – V.S.Naipaul
 
Ay Kırıkları – Penelope Lively

İngiliz Casus –  Michael Ondaatje

Arafta – George Saunders

Kurtlar Hanedanı – Hilary Mantel


Man Booker'ı geçtiğimiz yıl kazanan Arafta'nın listede kendine yer bulması dikkat çekerken, Salman Rushdie imzalı Geceyarısı Çocukları’nın yokluğu listenin en büyük sürprizlerinden biri oldu. Altın Man Booker'ı kazanacak kitap, okuyucuların Man Booker’ın web sitesi üzerinden gerçekleştirecekleri oylamayla belirlenecek.

Man Booker’ın 50. yaşı 6-8 Temmuz tarihlerinde Londra’da Southbank Centre’da gerçekleşecek bir festivalle kutlanacak ve Altın Man Booker’ın sahibi burada açıklanacak.
 
 
 
 
SabitFikir arşivinden ek okuma:  Altın Booker Jenerasyonu
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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