Amerikan tiyatrosunun önde gelen ismi Edward Albee hayatını kaybetti

Modern Amerikan tiyatrosunun önde gelen oyun yazarlarından Edward Albee 88 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan kültürünü eleştiren oyunlarıyla tanınan ünlü yazarın ölüm haberi asistanı Jackob Holder tarafından ilan edildi. Ülkemizde de Kim Korkar Hain Kurttan? ve Hayvanat Bahçesi gibi oyunlarıyla tanınan yazar, Pulitzer ve Tony Ödülleri başta olmak üzere birçok ödülün de sahibiydi. Albee özellikle Amerika'nın en önemli ödüllerinden Pulitzer Ödülü'nü üç kez kazanmasını sağlayan oyunları Kılpayı (A Delicate Balanca, 1966), Deniz Manzarası (Seascape, 1975) ve Üç Uzun Kadın (Three Tall Women, 1991) ile tanınıyordu. Yazarın oyunları ülkemizde Kent Oyuncuları, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Oyun Atölyesi başta olmak üzere birçok grup tarafından sahnelenmişti.

Kaynak: The New York Times



