Anayurt Oteli yeniden vizyonda

Yusuf Atılgan'ın ünlü romanı Anayurt Oteli 1987 yılında Ömer Kavur tarafından sinemaya aktarılmış ve bu edebiyat başyapıtı bir sinema başyapıtına dönüşmeyi başarmıştı. Romanın ünlü başkarakteri Zebercet rolünde usta oyuncu Macit Koper'i izlediğimiz Anayurt Oteli restore edilmiş versiyonuyla bugün yeniden vizyona giriyor.
Anayurt Oteli, İstanbul Film Festivali'nin "Türk Klasikleri Yeniden" projesi kapsamında bu yıl restore edilmiş ve bu versiyon ilk olarak İstanbul Film Festivali kapsamında seyirciyle buluşmuştu. Film BaşkaSinema tarafından tekrar dağıtıma sokuldu ve bugün itibariyle BaşkaSinema ile anlaşmalı sinema salonlarında yerini aldı.
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