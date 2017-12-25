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    25-12-2017

						
Anna Karenina... Mutlaka okunmalı!

						

							
							

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Dünyanın en tanınmış üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi, bünyesinde, Nobel'den Pulitzer'e kadar birçok ödüle layık görülmüş profesörler de barındırıyor. Business Insider dergisi de bu birikimden faydalanmak istemiş olmalı ki, Harvard Üniversitesi profesörlerinden, 2018 yılında her öğrencinin okuması gerektiğini düşündükleri bir kitabı paylaşmalarını istemiş.
 
Business Insider'ın fikrine başvurduğu isimlerden biri de Claudia Goldin. Ekonomi profesörü olan Goldin'in önerisinin ise ekonomiden çok edebiyatla ilgisi var: Tolstoy'un Anna Karenina'sı.
 
"Anna Karenina'yı yeniden okuyorum. Zeki ve eğitimli kadınların (sadece Anna'yı kastetmiyorum) nasıl görmezden gelindiği, zulme uğradığı ve yasal haklarından yoksun bırakıldığı hakkında yazılmış daha iyi bir roman yok. Kadınlar özenlidir, empati yetenekleri güçlüdür. Her ne kadar rahipler övgüyü üstlerine alsalar da kadınlar toplumu bir arada tutar ve düze çıkarırlar," diyor Goldin. "Tolstoy'un romanı her zaman olduğu gibi günümüze de uygun. Ek olarak okuyucu tarımdaki teknik değişimleri ve emekçilerin bunu benimsemeye nasıl teşvik edildiğini de öğrenir. Dahası da var; açıkçası şimdiye dek yazılmış en iyi roman ve hepimiz için okumaya değer."
 
Anna Karenina, daha önce de Kate Atkinson, Julian Barnes, Peter Carey, Paul Auster, Stephen King gibi isimlerin bulunduğu 125 yazarın oylarıyla "tüm zamanların en yi kitabı" seçilmişti. 
 
 
 
 
 

Kaynak: Independent
 

						

						

						
						
												

							
							

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