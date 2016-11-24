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    24-11-2016

						
Anne Frank'ın el yazısıyla yazdığı şiir rekor fiyata satıldı

						

							
							

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İkinci Dünya Savaşı sırasında, ailesiyle birlikte saklandığı bir binada tuttuğu günlüğüyle bütün dünyada adını duyuran ve bir toplama kampında hayatını kaybeden Anne Frank'ın el yazısıyla yazdığı bir şiir, açık artırma usulüyle satıldı. Bubb Kuyper Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılan şiirin 30 bin ila 50 bin Euro arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak şiir yalnızca iki dakika süren satış sırasında, beklentileri bir hayli aşan bir biçimde, 140.000 Euro'ya alıcı buldu.
 
 
28 Mart 1942 tarihli şiir sekiz dizeden oluşuyor ve Anne Frank'ın ablası Margot Frank'ın sınıf arkadaşı Jacqueline van Maarsen'e ait olan anı defterine yazıldığı biliniyor. Bu şiir aynı zamanda Anne Frank'ın kısa hayatından geriye kalan 4-5 imzalı metinden de biri.
 
 
 
 
 
Anna Frank'ın el yazısıyla yazdığı şiir satışa çıkıyor
Kaynak: The Guardian
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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