Anne Frank'ın el yazısıyla yazdığı şiir rekor fiyata satıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında, ailesiyle birlikte saklandığı bir binada tuttuğu günlüğüyle bütün dünyada adını duyuran ve bir toplama kampında hayatını kaybeden Anne Frank'ın el yazısıyla yazdığı bir şiir, açık artırma usulüyle satıldı. Bubb Kuyper Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılan şiirin 30 bin ila 50 bin Euro arasında bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak şiir yalnızca iki dakika süren satış sırasında, beklentileri bir hayli aşan bir biçimde, 140.000 Euro'ya alıcı buldu.

28 Mart 1942 tarihli şiir sekiz dizeden oluşuyor ve Anne Frank'ın ablası Margot Frank'ın sınıf arkadaşı Jacqueline van Maarsen'e ait olan anı defterine yazıldığı biliniyor. Bu şiir aynı zamanda Anne Frank'ın kısa hayatından geriye kalan 4-5 imzalı metinden de biri.

Kaynak: The Guardian