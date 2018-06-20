Antoine de Saint-Exupéry'nin aşk mektubu açık artırmayla satıldı

Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'in ilk kez yayımlandığı 1943 yılından hemen önce, 1942'de yazdığı bir aşk mektubu birkaç nedenden dolayı edebiyat dünyasının gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Paris'teki bir müzayedede satışa çıkarılan mektup, 240.500 Euro gibi bir meblağ karşılığında alıcı buldu.
Mektubun bunca ilgi çekmesinin başlıca nedeni, tepe kısmında yer alan ve metni süslemek için çizilmiş figürün Küçük Prens çizimleriyle taşıdığı benzerlik.
Aşağıda görebileceğiniz bu suluboya çizim, 11 sayfalık bir aşk mektubu yazan Saint-Exupéry'nin kendisini betimliyor muhtemelen. Müzayede merkezinin verdiği bilgilere göre, bu, Saint-Exupéry'nin II. Dünya Savaşı'nda uçağıyla bir görev sırasında kayıplara karışmadan önce yazdığı son mektup.
Kaynak: New York Times
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