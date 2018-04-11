Apple yeni platformunda Asimov'un "Vakıf" üçlemesini uyarlamaya hazırlanıyor

Teknoloji devi Apple, Isaac Asimov’un bilimkurgu klasiği Vakıf'ın haklarını alarak dijital yayın pazarında ciddi bir atılım peşinde olduğunu kanıtladı. Apple’ın, yakın zamanda, Netflix, Amazon, Hulu gibi dijital yayıncılık devleriyle rekabete girmesi bekleniyor. Bu proje kapsamında gerilimden komediye pek çok farklı türdeki TV programlarının haklarını alan Apple’ın bilimkurgu alanındaki amiral gemisi Asimov’un Vakıf üçlemesi olacak gibi duruyor.



Vakıf, Vakıf ve İmparatorluk, İkinci Vakıf kitaplarından oluşan üçlemeyi uyarlama projesini David S. Goyer ve Josh Friedman ikilisi yürütecek. Goyer, Alex Proyas’ın Gizemli Şehir’i, Christopher Nolan’ın Batman Başlıyor’u gibi pek çok önemli filmde senaristlik yapmış deneyimli bir isim. Josh Friedman ise son olarak, sinemaya da uyarlanan Fransız grafik romanı Snowpiercer’ı (Le Transperceneige) televizyona uyarlamak için kolları sıvamış ancak daha sonra projeden ayrılmıştı.





Asimov’un Vakıf serisi daha önce birkaç defa ekranlara uyarlanmaya çalışılmış ancak denemeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunlardan sonuncusunda, Westworld’ün yaratıcısı Christopher Nolan Asimov’un yapıtını HBO için uyarlama girişiminde bulunmuştu.



Apple’ın söz konusu projeyi ne zaman yayınlamayı planladığı meçhul. Şirketin, ismi henüz açıklanmayan yayın platformu için yalnızca 2018 yılında 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığı iddia ediliyor. (Kıyaslamak gerekirse, Netflix’in 2018 bütçesi 8 milyar dolar.) Apple’ın, kendi programına dahil ettiği projelerin meyvelerini 2019’dan itibaren toplamaya başlayacağını öngörebiliriz.

Kaynak: Variety & Macworld