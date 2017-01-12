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    12-01-2017

						
Arjantin'de Borges davası: Deney mi, intihal mi?

						

							
							

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Ünlü Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'in "Alef" adlı öyküsü, Arjantin'de bir telif hakları tartışması yarattı.
 
Yazar ve şair Pablo Katchadjian, Borges'in "Alef" öyküsüne birtakım eklemeler yaparak "Genişletilmiş Alef" (El Aleph engordado) adlı bir kitap yayımladı. 2009 yılında küçük ölçekli bir yayıncı tarafından yayımlanan "Genişletilmiş Alef", 2011'de  Jorge Luis Borges'in eşi tarafından fikri mülkiyete ilişkin haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeye taşındı.
 
"Genişletilmiş Alef" adlı kitap Borges'in 4.000 sözcüklük "Alef" öyküsüne 5.600 sözcüklük bir ekleme yapılmasıyla meydana getirilmişti. Fakat Jorge Luis Borges'in eşi Maria Kodama, söz konusu eklemenin kendisinden izinsiz yapıldığını ve kitabın kapağında da yalnızca Pablo Katchadjian'ın adının yer aldığını, öykünün Jorge Luis Borges'e ait olduğuna dair bir ibare bulunmadığını belirtiyor.
 
 
Pablo Katchadjian'nın destekçileri ise bunu edebi bir deney olarak görüyor ve Maria Kodama'ya davadan vazgeçme çağrısında bulunuyor. Katchadijan'a destek verenler arasında Uluslararası PEN de var. PEN, davayı, "edebi bir deneye gösterilen orantısız bir tepki" olarak yorumluyor.
 
Karar duruşması 14 Şubat'ta görülecek olan davada aleyhine bir sonuç çıkması durumunda Pablo Katchadijan, altı yıla kadar hapis cezasıyla yüz yüze gelebilir.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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