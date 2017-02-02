Arrival'ın yönetmeninden yeni bir Dune uyarlaması

Son dönemin öne çıkan filmlerinden Arrival'ı sevdiyseniz size bir müjdemiz var: Arrival'ın yönetmeni Denis Villeneuve, bu kez Frank Herbert'in Dune'unu da yeniden sinemaya uyarlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ortalıkta dolaşan söylentiler, Frank Herbert'in oğlu Brian Herbert'in doğrulamasıyla kesinlik kazandı.

Dune daha evvel 1984 yılında, David Lynch tarafından beyazperdeye aktarılmıştı. 1984 tarihli uyarlamanın başrollerinde Kyle MacLachlan, Sting, Jose Ferrer, Virginia Madsen, Linda Hunt, Patrick Stewart, Max von Sydow, Sean Young ve Jürgen Prochnow bulunuyordu. Ancak bu uyarlama oldukça ağır eleştirilere maruz kalmış ve gişede umulan başarıyı elde edememişti.

Ayrıntıları henüz belirsiz olan yeni Dune uyarlamasının beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ise merak konusu.





Kaynak: The Verge