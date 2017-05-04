İngiltere'de, o yıl İngilizce'de ilk kez yayınlanan fantastik ve bilimkurgu türlerinde eserlere verilen Arthur C. Clarke Ödülü'nün bu yılki kısa listesi açıklandı. Kısa liste 86 uygun başvuru arasından seçilen 6 romandan oluşuyor. Arthur C. Clarke Ödülü direktörü Tom Hunter yaptığı açıklamada " Kısa listemizdeki romanlar büyüleyici derecede çeşitli, derin bir yaratıcılığa sahip ve bu yıl doğumunun yüzüncü yılını kutladığımız Sir Arthur'un anısına büyük övgü niteliğinde," ifadelerini kullandı.

Listenin en dikkat çeken ismi ise geçtiğimiz günlerde Pulitzer Ödülü kazanan Colson Whitehead. Whitehead'in oldukça ilgi gören romanı The Underground Railroad da altı kitaplık listeye girmeyi başaran romanlar arasında. Kısa listenin tamamı ise şöyle:

A Closed and Common Orbit - Becky Chambers (Hodder & Stoughton)



Ninefox Gambit - Yoon Ha Lee (Solaris)



After Atlas - Emma Newman (Roc)



Occupy Me - Tricia Sullivan (Gollancz)



Central Station - Lavie Tidhar (PS Publishing)



The Underground Railroad - Colson Whitehead (Fleet)

Hugo ve Nebula ödülleriyle beraber, fantastik ve bilimkurgu türünde verilen en önemli ödüllerden biri sayılan Arthur C. Clarke Ödülü'nün kazananı 27 Temmuz'da açıklanacak.





Kaynak: The Guardian