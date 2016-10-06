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    06-10-2016

						
Arundhati Roy'dan 20 yıl sonra yeni roman

						

							
							

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Küçük Şeylerin Tanrısı adlı romanıyla 1997 yılında Booker Ödülü'nü kazanan Arundhati Roy 20 yıllık bir aranın ardından yeni romanını yayınlamaya hazırlanıyor. The Ministry of Utmost Happiness adını taşıyan romanın 2017'de yayınlanacağı Roy'un yayıncısı tarafından duyuruldu. Kurguya ara verdiği 20 yıllık zaman zarfında güncel politik konularda kurgu dışı kitaplar yayınlayan Roy, Hamish Hamilton adlı yayıncıyla anlaşmaya vardıklarını şu sözlerle duyurdu: "Tüm çılgın ruhlara bildirmekten gurur duyuyorum ki The Ministry of Utmost Happiness dünyaya açılacağı yolu, ben de yayıncılarımı buldum."
 
 
Arundhati Roy'un Kerala'da büyüyen ikiz kardeşler Rahel ve Estha'nın hikayesini anlattığı Küçük Şeylerin Tanrısı romanı Türkçede Can Yayınları tarafından yayınlanmıştı.
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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