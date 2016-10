Arundhati Roy'dan 20 yıl sonra yeni roman

Küçük Şeylerin Tanrısı adlı romanıyla 1997 yılında Booker Ödülü'nü kazanan Arundhati Roy 20 yıllık bir aranın ardından yeni romanını yayınlamaya hazırlanıyor. The Ministry of Utmost Happiness adını taşıyan romanın 2017'de yayınlanacağı Roy'un yayıncısı tarafından duyuruldu. Kurguya ara verdiği 20 yıllık zaman zarfında güncel politik konularda kurgu dışı kitaplar yayınlayan Roy, Hamish Hamilton adlı yayıncıyla anlaşmaya vardıklarını şu sözlerle duyurdu: "Tüm çılgın ruhlara bildirmekten gurur duyuyorum ki The Ministry of Utmost Happiness dünyaya açılacağı yolu, ben de yayıncılarımı buldum."

Arundhati Roy'un Kerala'da büyüyen ikiz kardeşler Rahel ve Estha'nın hikayesini anlattığı Küçük Şeylerin Tanrısı romanı Türkçede Can Yayınları tarafından yayınlanmıştı.

Kaynak: The Guardian