James Cameron'ın ünlü filmi Avatar'ın kendine has, kemikleşmiş bir hayran kitlesi olduğu bir gerçek. Filmin hayranları ilk filmin vizyona girdiği 2009 yılından bu yana büyük bir hevesle devam filmini bekliyor ve Jake ile Neytiri'nin yeni maceraları için sabırsızlanıyor. Ancak James Cameron ikinci film için pek de acele etmiyor gibi görünüyor, zira ikinci film için ilan edilen vizyon tarihi 2020.

Fakat Avatar hayranlarına heyecanlarını katlayacak iyi bir haberimiz var: Avatar'ın kitabı geliyor! James Cameron'ın filmlerine dayanan Avatar kitaplarının ilki için henüz bir yayın tarihi açıklanmasa da dünyaca ünlü yayınevi Penguin Random House yaptıkları basın açıklamasıyla "Avatar 2'yle başlayıp Avatar 5'e kadar uzanacak olan" bir yayın stratejisi belirlediklerini duyurdu. Bu açıklamayı ilk kitabın Avatar 2'nin vizyona girmesinden evvel okuyucu ile buluşacağı yönünde yorumlamak mümkün.

Penguin Random House basın açıklamalarında hem yetişkinler, hem de çocuklar için kitaplar yayımlayacaklarını ve yayımlanacak kitapların Avatar evrenini "genişletip zenginleştireceğini" de duyurdu. Avatar hayranlarının James Cameron'ın evrenine kapı açan bu kitaplar karşısında heyecanlanmaması zor görünüyor.