Ayn Rand'ın tartışmalı kitabına yeni bir sinema uyarlaması

Ayn Rand kimileri için bir nefret figürü kimileri içinse liberal bir guru. Rand'ın 1943 yılında yayımlanan kitabı Fountainhead, bireyciliğinden ödün vermeyen genç bir mimarı merkezine alarak, kapitalist toplumların temelindeki pek çok değerin savunuculuğunu yapıyordu.

Halen şiddetli tartışmalara vesile olsa da geniş kitlelere ulaşmayı başaran Fountainhead, Zack Snyder'in başında olduğu bir sinema projesiyle yeniden gündemde. Politik olarak hayli tartışmalı 300 Spartalı'nın yanı sıra grafik roman uyarlaması Watchmen ile de tanınan yönetmen Snyder, bu zorlu ve hacimli metni beyazperdeye aktarırken nasıl bir iş çıkaracak göreceğiz.

Daha önce Fountainhead 1949'da Hollywood yapımı bir filmle sinemaya uyarlanmıştı. Bir başka popüler Ayn Rand romanı Atlas Silkindi de 2011-2014 yılları arasında bir üçleme halinde sinemaya uyarlanmış ancak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

1949 tarihli filmde idealist mimar Howard Roark rolünü Gary Cooper canlandırıyordu

