Ayşe Kulin'in Adı: Aylin romanı İtalyancada

İtalya'da geçen yıl Newton Compton Yayınevi tarafından yayınlanan ilk kitabı Nefes Nefese ile Yılın En İyi Yabancı Romanı dalında Premio Roma Ödülü'nü kazanan Ayşe Kulin'in Adı: Aylin romanı da şimdi İtalyancada. Ayşe Kulin'in İtalyanca yayınlanan ilk romanı Nefes Nefese bir yıl içinde 50 bin adetin üzerinde satarak önemli bir başarıya imza atmıştı.
Romanlarında genellikle güçlü kadın portrelerine yer veren Ayşe Kulin'in İtalya'da yayınlanacak bir sonraki romanı Kanadı Kırık Kuşlar olacak.
Yeni yorum gönder