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    23-11-2016

						
Ayşe Kulin'in Adı: Aylin romanı İtalyancada

						

							
							

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İtalya'da geçen yıl Newton Compton Yayınevi tarafından yayınlanan ilk kitabı Nefes Nefese ile Yılın En İyi Yabancı Romanı dalında Premio Roma Ödülü'nü kazanan Ayşe Kulin'in Adı: Aylin romanı da şimdi İtalyancada. Ayşe Kulin'in İtalyanca yayınlanan ilk romanı Nefes Nefese bir yıl içinde 50 bin adetin üzerinde satarak önemli bir başarıya imza atmıştı.
 
 
Romanlarında genellikle güçlü kadın portrelerine yer veren Ayşe Kulin'in İtalya'da yayınlanacak bir sonraki romanı Kanadı Kırık Kuşlar olacak.



						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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