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    29-08-2017

						
Bakanlıktan genç edebiyatçılara destek

						

							
							

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Yeni edebiyat eserlerinin yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi kapsamında Kültür Bakanlığı’nca oluşturulan "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik", 26 Ağustos Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlandı.


Yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesine, yayımlanmasına, yeni yazarların desteklenmesine yönelik Bakanlıkça sağlanacak maddi desteği ve bu destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni yönetmeliğe daha önceki yönetmelikte yer almayan, "Destek başvurusunda bulunan ve desteğe esas olan eseri yayımlayacak olan kurum veya kişi" olarak tanımlanan "yayımcı" ifadesi de eklendi.

Yeni yönetmelikle destek başvuruları yazarlarca değil yayınevleri üzerinden gerçekleştirilecek.
 
 
 
Eser basıldıktan sonra destek verilecek

Yönetmeliğe göre, Türk lirası cinsinden sağlanacak destekler için ayrılacak kaynaklar, bütçe imkanları ve serbest bırakma oranları çerçevesinde, o yılın bütçesinde bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.


Yayın desteği tutarı, destek konusu eserin basım maliyeti ve niteliği dikkate alınarak, 276.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.


Sağlanacak destek, desteklenmesine karar verilen eserlerin yayımcı tarafından bütün yükümlülükler yerine getirildikten ve eserin basımı, teslim süreçleri tamamlandıktan sonra imzalanacak sözleşmeye dayanılarak ilgili sayman aracılığıyla ödenecek.
 
 
Genç edebiyatçılara destek
 
Yeni yönetmelikle Bakanlık, yazarların ilk eserlerine destek sağlayacak. Genç, yeni edebiyatçıların daha fazla desteklenmesinin önünü açacak bu düzenleme daha önceki yönetmelikte yer almıyordu.


Yönetmeliğe göre, destek başvurusunda bulunacak yayıncıların Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği veya Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olması ve eserin dilinin de Türkçe olması gerekiyor.

Destek başvurularında ayrıca üretilecek eserin edebiyat üretimini artırması, edebiyata yeni boyutlar kazandırması, özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış, yayımlanmamış olması ile başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması şartı aranacak.
 
 
Yılda iki kez başvuru yapılabilecek

Edebiyat eserleri ile ilgili başvurular daha önce yılda bir kez alınırken yönetmelikte yapılan düzenlemeyle yılda iki defaya çıkarıldı.


Buna göre, yayımcılar her yıl şubat ve ağustos aylarında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, eserin bütün hazırlık aşamalarından geçmiş, baskıya hazır bir çıktısı ile yapılacak.
 
 
 
Destekleme ve değerlendirme kurulu
 

Destek başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve destek miktarlarını sağlamak gibi faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulan Edebi Eserleri Destekleme ve Değerlendirme Kurulu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nün başkanlığında içerisinde yazarlık ve yayımcılık alanında tecrübe ve birikim sahibi kişilerin de bulunduğu 7 üyeden oluşacak.


Kurul üyeleri, görev süreleri boyunca öngörülen desteklerden faydalanmak üzere hiçbir şekilde başvuruda bulunamayacak.


Kurul kararları ise karar tarihini izleyen 15 gün içerisinde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek.
 


Desteğin yüzde 35'i yazara
 

Destek sağlanan yayımcılar desteği amacına uygun kullanmak, destek için başvurduğu eserin konu ve içeriğinde herhangi bir değişiklik yapmamak, eseri hiçbir şartla kısmen veya tamamen başkalarına devretmemek gibi sorumlulukları taşıyacak.


Yayımcılar, başvuru yapılacak dönem içinde en fazla üç eser için müracaat edebilecekken, sağlanan desteğin yüzde 35'ini yazara ödeyecek. Yazarın sözleşme hükümlerine göre elde edeceği diğer gelirler bu tutarın dışında tutulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: NTV
 
 
 
 
 
 
Görsel: Ece Zeber
 
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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