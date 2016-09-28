Barış Bıçakçı kitapları yeni kapaklarıyla karşımızda

Barış Bıçakçı kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren ve kendi okur kitlesini oluşturmayı başarmış bir yazar. Son kitabı Seyrek Yağmur Ocak 2016'da yayımlanan yazar bugünlerde yine gündemde, ancak bu kez yeni bir kitapla değil, kitaplarının yenilenen kapaklarıyla...

Barış Bıçakçı'nın İletişim Yayınları'ndan çıkan sekiz kitabının kapak tasarımlarında şimdiye dek bir bütünlük gözetilmemişti. Ancak yazarın ve yayınevinin ortak kararıyla Barış Bıçakçı kitaplarının tekrar basımlarında yeni ve bütünlükçü bir tasarıma gidildi. Ressam Ali Osman Coşkun'un soyut eserleri içinden Barış Bıçakçı'nın kendi kurduğu bağlantılarla seçilen çalışmalar üzerinden yeni kapak tasarımları gerçekleştirildi. Kapak uygulamalarını Barış Bıçakçı'nın ve Ali Osman Coşkun'un istekleri doğrultusunda Deniz Karagül gerçekleştirdi.

Bu kapaklarda aynı zamanda nostaljik bir imge olarak kitabın adının da yer aldığı bir etiket kullanılıyor ve bu yolla "yazarın defteri" imajı yaratılıyor. Şimdilik Sinek Isırıklarının Müellifi, Herkes Herkesle Dostmuş Gibi ve Veciz Sözler kitaplarında uygulanan tasarımların devamının gelmesi biz de merakla bekliyoruz.