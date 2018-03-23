Behçet Çelik Sait Faik'i anlatıyor

Türkçe öykünün büyük ustası Sait Faik’in hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Burgazada’da yer alan Sait Faik Abasıyanık Müzesi, yazar buluşmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
“Sait Faik 111 Yaşında” etkinlikleri kapsamında düzenlenen buluşmaların bu haftaki konuğu, 2008 yılı Sait Faik Hikaye Armağanı sahibi Behçet Çelik.
İki Deli Derviş (1992), Yazyalnızı (1996), Herkes Kadar (2002), Düğün Birahanesi (2004), Gün Ortasında Arzu (2007), Diken Ucu (2010), Kaldığımız Yer (2015) ve Yolun Gölgesi adlı öykü kitaplarının yanı sıra Dünyanın Uğultusu (2009) ve Soluk Bir An (2012) gibi romanların yazarı olan Behçet Çelik, Sait Faik Hikaye Armağanı’na Gün Ortasında Arzu adlı kitabıyla layık görülmüştü.
Konuşma 24 Mart Cumartesi günü 13.30’da başlayacak.
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