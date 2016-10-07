Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım sahneye taşınıyor

Elena Ferrante'nin gerçek kimliğinin deşifre olduğu konuşuladursun, Ferrante cephesinde yeni ve güzel haberler var: Elena Ferrante'nin ününü tüm dünyaya duyuran romanı Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım sahneye uyarlanıyor. Rose Theatre Kingston tarafından sahnelenecek oyunun prömiyeri 25 Şubat 2017'de gerçekleştirilecek. Romanın tiyatro metnine adaptasyonunu April De Angelis gerçekleştirirken oyunun yönetmen koltuğunda da Melly Still oturuyor. Elena Ferrante'nin oyunun prömiyerine konuk olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yok.
Kaynak: The New York Times
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