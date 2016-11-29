Beyoğlu’nun Araştırma Merkezleri BiblioPera ile bir araya geliyor

Beyoğlu’nda faaliyet gösteren dokuz kültür ve bilimsel araştırma kurumunun veri tabanlarına tek bir platformdan erişim sağlayan BiblioPera projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında ortak bir katalogda toplanan 500 bin basılı yayın ile iki milyonu aşkın belge ve kaynak, internet üzerinden kamunun erişimine açılıyor.







Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından yürütülen, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ortaklığı ile hayata geçirilen BiblioPera, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Hollanda Araştırma Enstitüsü, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İsveç Araştırma Enstitüsü, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Orient-Institut Istanbul, SALT ve Sismanoglio Megaro’nun iş birliğiyle gerçekleştirildi.

(Ayrıntılı bilgi için: bibliopera.org)