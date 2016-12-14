2016 yılını Yaşar Kemal'e adayan Bursa Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği etkinlikleri, kapsamlı bir sempozyum ile tamamlıyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Yaşar Kemal ile ilişkin düzenleyeceği son etkinlik "Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu" olacak.

16-17 Aralık’ta Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek sempozyum kapsamındaki oturumlarda Yaşar Kemal farklı yönleriyle ele alınacak.

Sempozyumun açılışı 16 Aralık Cuma günü saat 18.30’da gerçekleşecek. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek açılış Livaneli Orkestrası’nın dinletisi ile başlayacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in açılış konuşması yapacağı gecede şair, yazar ve gazeteci Özdemir İnce “Yaşar Kemal Türkiye’dir” konulu bir konuşma yapacak. “Bir Anlatıcı Olarak Yaşar Kemal” konulu açılış oturumu Onur Bilge Kula’nın başkanlığında gerçekleşecek. Oturumda Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Adnan Binyazar ve Semih Gümüş yer alacak.





Sempozyumun ikinci günü olan 17 Aralık Cumartesi günü “Yaratıcılığın İzinde” konulu ilk oturum saat 09.30’da başlayacak. Nilüfer Belediyesi Genel Kütüphane Hizmetleri Sorumlusu Dilber Koç’un başkanlığını yapacağı oturuma Hakan Akdoğan, Ahmet Aykanat, Efe Töre Ömür, Ayberk Oğul Gonca katılacak. “Anlatıcılığının Kaynakları” konulu günün ikinci oturumunda Yusuf Çotuksöken oturum başkanlığı yapacak. Nedim Gürsel, Deniz Küstü, Mahmut Temizyürek, Emine Sonal ve Güney Özkılınç da oturumun konuşmacıları arasında. “Roman Dünyasına Bakış” konulu üçüncü oturum Handan İnci, Birsen Karaca, Seza Yılancıoğlu, A. Ömer Türkeş ve Konur Ertop’un katılımı ile gerçekleşecek. “Yaşar Kemal Anlatısının Çeşitliliği” konulu dördüncü oturumda da Feridun Andaç, Uğur Kökden, Nedret Kılıçeri, M. Sadık Aslankara, Haydar Ergülen ve Metin Turan yer alacak.

Sempozyumun kapanış oturumunun konusu ise “Birikimi Taşıyan Bir Anlatıcı”. Oturuma Ayten Er, Selma Elyıldırım, Atilla Birkiye, Hülya Nutku, Gürol Tombul, Işıl Özgentürk, Tunca Aslan, Mehmet Akif Ertaş ve Nahit Kayabaşı katılacak. Sempozyumun kapanış konuşmasını şair ve yazar Cevat Çapan yapacak.

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