Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    14-12-2016

						
Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
2016 yılını Yaşar Kemal'e adayan Bursa Nilüfer Belediyesi, yıl boyunca düzenlediği etkinlikleri, kapsamlı bir sempozyum ile tamamlıyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Yaşar Kemal ile ilişkin düzenleyeceği son etkinlik "Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu" olacak.
 
16-17 Aralık’ta Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecek sempozyum kapsamındaki oturumlarda Yaşar Kemal farklı yönleriyle ele alınacak.
 
 
Sempozyumun açılışı 16 Aralık Cuma günü saat 18.30’da gerçekleşecek. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek açılış Livaneli Orkestrası’nın dinletisi ile başlayacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in açılış konuşması yapacağı gecede şair, yazar ve gazeteci Özdemir İnce “Yaşar Kemal Türkiye’dir” konulu bir konuşma yapacak. “Bir Anlatıcı Olarak Yaşar Kemal” konulu açılış oturumu Onur Bilge Kula’nın başkanlığında gerçekleşecek. Oturumda Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Adnan Binyazar ve Semih Gümüş yer alacak.


Sempozyumun ikinci günü olan 17 Aralık Cumartesi günü “Yaratıcılığın İzinde” konulu ilk oturum saat 09.30’da başlayacak. Nilüfer Belediyesi Genel Kütüphane Hizmetleri Sorumlusu Dilber Koç’un başkanlığını yapacağı oturuma Hakan Akdoğan, Ahmet Aykanat, Efe Töre Ömür, Ayberk Oğul Gonca katılacak. “Anlatıcılığının Kaynakları” konulu günün ikinci oturumunda Yusuf Çotuksöken oturum başkanlığı yapacak. Nedim Gürsel, Deniz Küstü, Mahmut Temizyürek, Emine Sonal ve Güney Özkılınç da oturumun konuşmacıları arasında. “Roman Dünyasına Bakış” konulu üçüncü oturum Handan İnci, Birsen Karaca, Seza Yılancıoğlu,  A. Ömer Türkeş ve Konur Ertop’un katılımı ile gerçekleşecek. “Yaşar Kemal Anlatısının Çeşitliliği” konulu dördüncü oturumda da Feridun Andaç, Uğur Kökden, Nedret Kılıçeri, M. Sadık Aslankara, Haydar Ergülen ve Metin Turan yer alacak.
 
Sempozyumun kapanış oturumunun konusu ise “Birikimi Taşıyan Bir Anlatıcı”. Oturuma Ayten Er, Selma Elyıldırım, Atilla Birkiye, Hülya Nutku, Gürol Tombul, Işıl Özgentürk, Tunca Aslan, Mehmet Akif Ertaş ve Nahit Kayabaşı katılacak. Sempozyumun kapanış konuşmasını şair ve yazar Cevat Çapan yapacak.
 
 
Ayrıntılı bilgi için: www.nilufer.bel.tr
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Oxford Üniversitesi'nden cinsiyetsiz zamir: Ze

						
Oxford Üniversitesi cinsiyet eşitsizliklerini ve cinsiyetler arası ayrımcılığı azaltmasını umduğu yeni bir çalışmaya imza attı; herhangi bir cinsel kimliğe işaret etmeyen bir zamir kullanmaya başladı: Ze.
 

						
					

					

					

										

					

						
Murakami'nin yeni romanı yolda

						
Japon yayıncı Shinchosha Publishing geçtiğimiz günlerde Haruki Murakami hayranları için sevindirici bir haber verdi: Murakami'nin yeni kitabı Şubat ayında raflarda olacak.
 
Ancak kitabın kesin yayım tarihi, adı ve konusu henüz duyurulmadı. Ancak Hans Christian Andersen Ödülü törenine katılan Murakami yeni romanını kısaca "Çok tuhaf bir öykü," olarak tanımlıyor.

						
					

					

					

										

					

						
Kültür Yayınları 60 Yılın Sergisi

						
Türkiye İş Bankası tarafından, eski milli eğitim bakanlarından Hasan Âli Yücel’in desteğiyle 1956 yılında kurulan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 60. yılını bir sergiyle kutluyor. 

						
					

					

					

										

					

						
Karşı Sanat'ta Aslı Erdoğan sergisi

						
16 Ağustos'tan beri tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan'la çalışma yürütmüş olan sanatçılar Beral Madra ve Feyyaz Yaman, Karşı Sanat'ta gerçekleştirecekleri iki ayrı sergi ile yazara destek veriyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu

					

				

				
				

					
Oxford Üniversitesi'nden cinsiyetsiz zamir: Ze

					

				

				
				

					
Murakami'nin yeni romanı yolda

					

				

								
				

					
Kültür Yayınları 60 Yılın Sergisi

					

				

								
				

					
Karşı Sanat'ta Aslı Erdoğan sergisi

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Dilek Baştuğ ile söyleşi:

Felsefe Olimpiyatları için "ısınma" okumaları
 
Ece KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Oxford Üniversitesi'nden cinsiyetsiz zamir: Ze
						
					
					
				

																

						2 - Karanlık kuyruklu yıldız
						
					
					
				

																

						3 - Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu
						
					
					
				

																

						4 - Niçin Okumalıyız? // Oğuz Atay
						
					
					
				

																

						5 - Mutsuzluk zaten pakete dahil
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap