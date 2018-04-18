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    18-04-2018

						
Bir görsel kültür labirenti: Bülent Erkmen'in "Remix" sergisi

						

							
							

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Türkiye’de tasarım denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Bülent Erkmen, hem sanat hem edebiyat dünyamızın görsel kültürünü derinden etkilemiş bir tasarımcı. Kitap tasarımına yön veren işleriyle de tanıdığımız Erkmen'in Akbank Sanat’ta açacağı “Remix” başlıklı sergi, Türkiye’nin kültürel üretiminin tarihini görmek açısından önem teşkil ediyor.

Sergide, Erkmen’in grafik tasarımın tüm alanlarında ürettiği işlerin (kitap, dergi, afiş, logo…) yanı sıra, tiyatro alanındaki çalışmalar ile eşarp, gömlek, takı, çini, halı gibi üç boyutlu nesne tasarımları da labirentimsi bir kurguyla 40 yıllık emek birikimini ortaya koyuyor.

“Remix” 31 Mayıs’a dek Akbank Sanat’ta ziyaret edilebilir.
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Bir görsel kültür labirenti: Bülent Erkmen'in "Remix" sergisi

					

				

				
				

					
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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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