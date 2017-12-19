Brexit İngiltereli yazarların önünü mü kesiyor?

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci birçok başka alanla birlikte yayıncılık piyasasını da etkilemişe benziyor. Harry Potter serisiyle dünya çapında ünlenen J.K Rowling'in de ilk yayıncısı olan Bloomsbury, Brexit'in ardından İngiltereli yazarların yeni kitap sözleşmeleri yapmak konusunda zorlanacağını düşünüyor.

İngiltere'nin Avrupa ile kurduğu yakın ilişki İngiliz yayıncılara kıtada satılan İngilizce kitaplar konusunda oldukça önemli finansal ayrıcalıklar sağlıyordu. Şimdilerde ise bu ayrıcalıkların ortadan kalkması gündemde. Öte yandan Amerikalı yayıncı Simon & Schuster, Brexit'in rekabetin önünü açacağı ve İngiliz yayıncıların fayda sağladığı tarihsel anlaşmaları ortadan kaldıracağı görüşünde.

Görünüşe göre gelecek dönemde İngiliz yayıncılar yıldız yazarlarının mutluluğunu temin etmeye ve onların Avrupa'daki haklarını korumak için daha kârlı fırsatlar sunmaya odaklanmak zorunda kalacak. Bu durum finansal olarak baskı altına girecek olan yayıncıların daha az risk alarak yeni yazarlara daha az fırsat tanıması anlamına gelebilir.

"İngiliz yayıncılar şimdiye dek Avrupa'da özel haklara sahipti, çünkü ne de olsa İngiltere de Avrupa'nın bir parçasıydı. İngiltere'nin Avrupa'nın bir parçası olmaması halinde daha açık bir pazar haline gelmesi ve piyasayı Amerikalı yayıncılarla paylaşması muhtemel," diyor Bloomsbury'nin başkanı Nigel Newton.

Avrupa İngiltere'de basılan kitapların küresel çaptaki en büyük ihracat bölgesi ve yıllık 1.2 milyar sterlini bulan satışların üçte biri Avrupa piyasasında gerçekleştiriliyor. İngiltere her yıl 200.000 kitap yayımlayarak yılda en çok kitap yayımlanan ülke olmayı da başarıyor. Yayıncılık aynı zamanda İngiltere'nin en başarılı olduğu konular arasında yer alıyor. İngiltere %17'lik ihracat oranıyla aynı zamanda dünyanın en çok kitap ihraç eden ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri için %15'lik ihracat oranıyla ikinci, Almanya ise %10'luk ihracat oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: The Guardian



