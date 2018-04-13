Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    13-04-2018

						
Bu haftasonu ne yapsak? // 14-15 Nisan edebiyat etkinlikleri

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 6

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
İzmirli edebiyat severler için hareketli geçecek dokuz günlük bir dönem başlıyor. İzmir Kitap Fuarı, 14 Nisan Cumartesi günü Kültürpark'taki klasikleşmiş fuar alanında kapılarını açıyor. Bu yıl 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek fuar 22 Nisan'a dek yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Ziyaret saatleri:  14-21 Nisan arası 11.00-20.00, 22 Nisan Pazar günü 11.00-19.00
 


CerEdebiyat söyleşilerinde Nisan ayı konuğu, Yazma Cesareti, Fildişi Kuyu: Edebiyat – Psikoloji – KadınBuğu gibi kitaplarıyla tanıdığımız Nihan Kaya. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan söyleşi CerEdebiyat koordinatörü Tolga Yüksel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. 

Tarih: 14 Nisan Cumartesi Saat: 14.30 Mekan: CerModern
 


Son kitabı Kırlangıç Çığlığı beklendiği gibi büyük ilgi gören Ahmet Ümit, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "İnsanlığın vicdanı olarak edebiyat" başlıklı söyleşide edebiyat tutkunlarıyla bir araya geliyor. 

Tarih: 14 Nisan Cumartesi Saat: 14.00 Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi
 


İstanbul Film Festivali birçok önemli edebiyat uyarlamasını perdede izlemek için büyük bir şans. 17 Nisan'da sona erecek festivalde son haftasonunu iyi değerlendirmek gerek. İspanyol sinemasının önemli isimlerinden Isabel Coixet'nin yönettiği Sahaf'ı (The Bookshop) listenize ekleyebilirsiniz. Penelope Fitzgerald’ın romanından beyazperdeye uyarlanan film, toplumsal baskıya karşı tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadının öyküsünü anlatırken içimizdeki kitap sevgisini de perçinliyor.
 
Tarih: 15 Nisan Pazar Saat: 21.30 Mekan: Atlas sineması, Rexx sineması
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Uluslararası Man Booker Ödülü kısa listesi açıklandı

						
2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında prestijli bir yere sahip olan Uluslararası Man Booker Ödülü kısa listesi açıklandı.

						
					

					

					

										

					

						
Terry Gilliam'ın Don Quixote filminden ilk fragman

						
Terry Gilliam’ın Cervantes’in Don Quixote’sine takıntı derecesine varan ilgisi malum. Monty Python ekibinden çıkıp beyazperdeyi de fetheden bu sıra dışı yetenek, yaklaşık 20 yıldır Cervantes’in yapıtını sinemaya uyarlamaya çalışıyor. Sayısız başarısız denemenin ve uğursuzluğun ardından, Gilliam bu işi sonunda başarmış gözüküyor.

						
					

					

					

										

					

						
Apple yeni platformunda Asimov'un "Vakıf" üçlemesini uyarlamaya hazırlanıyor

						
Teknoloji devi Apple, Isaac Asimov’un bilimkurgu klasiği Vakıf'ın haklarını alarak dijital yayın pazarında ciddi bir atılım peşinde olduğunu kanıtladı. Apple’ın, yakın zamanda, Netflix, Amazon, Hulu gibi dijital yayıncılık devleriyle rekabete girmesi bekleniyor.

						
					

					

					

										

					

						
Yeni Tolkien kitabı Gondolin’in kapılarını aralayacak

						
J.R.R. Tolkien’i kaybedeli 45 yıl olsa da, onun Orta Dünya metinlerinden çıkan hazinelerin sonu gelmiyor. Oğlu Christopher Tolkien, yazarın I. Dünya Savaşı sırasında yazdığı metinleri bir araya getirip yeniden gözden geçirerek, Yüzüklerin Efendisi evrenine son katkısını yapmaya hazırlanıyor.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Uluslararası Man Booker Ödülü kısa listesi açıklandı

					

				

				
				

					
Terry Gilliam'ın Don Quixote filminden ilk fragman

					

				

				
				

					
Apple yeni platformunda Asimov'un "Vakıf" üçlemesini uyarlamaya hazırlanıyor

					

				

								
				

					
Yeni Tolkien kitabı Gondolin’in kapılarını aralayacak

					

				

								
				

					
Yeni Murakami uyarlaması "Burning"den ilk teaser

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Bu haftasonu ne yapsak? // 14-15 Nisan edebiyat etkinlikleri
						
					
					
				

																

						2 - Edebiyat tarihinin en iyi 101 kapanış cümlesi
						
					
					
				

																

						3 - Gören ve anlatan bir bilge
						
					
					
				

																

						4 - Uluslararası Man Booker Ödülü kısa listesi açıklandı
						
					
					
				

																

						5 - Vitrindekiler // Nisan 2018: Son ayların kitapları hakkında kısa kısa...
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap