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    27-12-2017

						
Cat Person'ın yazarına 1 milyon dolar

						

							
							

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Dünyaca ünlü The New Yorker dergisinde yer almasının ardından internette hızla yayılan ve bir anda gündeme oturan "Cat Person" adlı öykünün yazarı Kristen Roupenian kaçınılmaz olarak yayıncıların da ilgi odağı haline geldi.
 
Yazarın You Know You Want This adını taşıyan ilk öykü derlemesinin yayın hakları geçtiğimiz günlerde Britanyalı yayıncı Jonathan Cape tarafından satın alındı. Roupenian'ın bu ilk kitabı ve henüz adı açıklanmayan romanının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayın hakları için verilen teklifler ise 1 milyon doların üzerinde!
 
(Fotoğraf:  Elisa Roupenian Toha)
 
Yayın hakları açık artırma usulüyle satışa çıkarılan kitaplar için 11 yayıncının 1 milyon doları aşan teklifler verdiği belirtiliyor. Yazarın anlaşmaya vardığı yayınevi ise Simon & Schuster. Yazarın ilk öykü derlemesi ve ilk romanının haklarını yedi haneli bir meblağ karşılığında satın alan Simon & Schuster söz konusu kitapları bünyesindeki alt markalardan biri olan Scout Press etiketiyle yayımlayacak. You Know You Want This adlı öykü derlemesi için ilan edilen yayın tarihi ise 2019 yılı ilkbaharı.
 
 
Kaynak: AP News

						

						

						
						
												

							
							

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