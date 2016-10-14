Cehennem vizyona giriyor

Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyarlanan Cehennem 14 Ekim itibariyle vizyona giriyor. Brown'ın Da Vinci'nin Şifresi ve Melekler ve Şeytanlar romanlarından da aşina olduğumuz kahramanı Robert Langdon'ın maceraları Cehennem'le sürüyor. Robert Langdon karakteri yine Tom Hanks tarafından canlandırılırken bu filmde Tom Hanks'e Doktor Sienna Brooks rolüyle Felicity Jones eşlik ediyor. Columbia Pictures ve Imagine Entertainment, LStar Capital işbirliğiyle gerçekleştirilen filmin senaryosunu David Koepp yazdı, yönetmen koltuğunda ise Ron Howard var.

Dan Brown'ın izinde tarihi yarımada

Cehennem'in ana mekanlarından biri de İstanbul. Hal böyle olunca İstanbul da kitabın yarattığı bu ilgiden nasibini alıyor. Kitabın yayınlandığı 2013 yılında bir tur firması Robert Langdon'ın İstanbul macerasını takip eden bir tarihi yarımada turu düzenlemişti. Filmin vizyona girmesi vesilesiyle bu tur 23 Ekim ve 30 Ekim tarihlerinde tekrarlanacak ve gerek okuyuculara, gerekse izleyicilere Langdon'ın maceralarını yakından takip etme imkanı sunacak.

Kaynak: IMDB