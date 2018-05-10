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    10-05-2018

						
CerEdebiyat söyleşileri sezona Murat Gülsoy'la veda ediyor

						

							
							

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CerModern’de 2012 yılından bu yana aralıksız olarak devam eden "CerEdebiyat Söyleşileri"nde dönemin son söyleşisi yazar ve akademisyen Murat Gülsoy’la gerçekleştirilecek.


Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık, Bu Kitabı Çalın, Bu Filmin Kötü Adamı Benim gibi kitaplarıyla tanıdığımız Gülsoy’un Öyle Güzel Bir Yer ki adlı romanı da geçtiğimiz aylarda Can Yayınları etiketiyle yayımlanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği de yapan Gülsoy, mühendislik ve yaratıcı yazarlık dersleri veriyor.


13 Mayıs Pazar günü 14.30'da CerEdebiyat koordinatörü Tolga Yüksel’in moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye katılım ücretsiz ve herkese açık olacak.
 
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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