CerEdebiyat söyleşileri yeni yılda da devam ediyor

Yazarlarla yapılan etkinlikler konusunda, diğer şehirlerde ikamet edenlere göre en şanslı olanlar kuşkusuz İstanbullular. Hemen hemen her hafta bir yazarın imza gününe ya da bir söyleşisine denk gelmek mümkün. Ancak diğer bazı şehirlerden gelen ve gün geçtikçe sayısı artan haberler, İstanbulluları bir süre sonra kıskandırabilir! Örneğin Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği edebiyat etkinlikleri gibi. Ya da Ankara’da, CerModern kapsamında düzenlenen CerEdebiyat söyleşileri gibi. Üstelik, geçtiğimiz yıl her ay bir yazarı konuk eden CerEdebiyat söyleşileri, anlaşılan o ki yeni yılda biraz daha hızlanıyor. Yeni yılın ilk ayında iki edebiyatçı konuk oluyor.



İlk olarak, 14 Ocak’ta, Tolga Yüksel moderatörlüğünde Cemil Kavukçu söyleşisi gerçekleştiriliyor CerModern’de. Ay sonuna doğru da, 28 Ocak’ta yine Tolga Yüksel moderatörlüğünde Yekta Kopan konuk olacak.