CerModern'de yeni dönem başlıyor

Ankaralı edebiyatseverlerin ilgiyle takip ettiği CerEdebiyat Söyleşileri, bu ay itibariyle yeniden başlıyor! İlk konuklar Pelin Buzluk ve Alper Canıgüz...
Pelin Buzluk söyleşisi 16 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'da gerçekleştirilecek. 30 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'da ise Alper Canıgüz okurlarıyla bir araya gelecek. Her iki söyleşinin de moderatörlüğünü CerEdebiyat programı koordinatörü Tolga Yüksel üstleniyor.
Ayizi Kadınlarıyla Sohbetler
CerModern bu yıl ayrıca, CerEdebiyat söyleşilerinin yanı sıra Ayizi Yayınları ortaklığı ile "Ayizi Kadınlarıyla Sohbetler" başlıklı etkinlikler de gerçekleştirecek.
Ayrıntılı bilgi için: CerModern
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