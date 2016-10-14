Şiir, roman, öykü, tiyatro, deneme, eleştiri ve inceleme alanlarında önemli eserler vermiş olan Cevdet Kudret’in anısını yaşatmak amacıyla, ailesi tarafından konulan Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu.
2016 yılında "deneme" ve "edebiyat araştırması" alanlarında verilen ödülün sahipleri deneme dalında Lacivert Taşından Tabletler kitabıyla Armağan Ekici, edebiyat araştırması alanında ise Divan Edebiyatına Yeniden Bakış kitabıyla Nuran Tezcan oldu.
Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nün bu yılki seçici kurulunda Hatice Aynur, Doğan Hızlan, Orhan Koçak, Sabri Koz Mehmet Rifat ve Abdullah Uçman yer alıyordu.
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