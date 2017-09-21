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    21-09-2017

						
Charles Dickens'ın gözünden Hans Christian Andersen 

						

							
							

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Misafirperverlik kültürümüzün önemli bir öğesi. Tüm dünyada misafirperverliğimizle bilinir oluşumuz boşuna değil... Ünlü yazar Charles Dickens da misafirperver biri olarak bilinirmiş; fakat ünlü masalcı Hans Christian Andersen'i 1857 yılında evinde misafir etmesi, ikili arasındaki dostluğun da sonu olmuş!
 
Geçtiğimiz günlerde Charles Dickens'ın açık artırmaya çıkarılan ve 4600 sterline satılan mektupları, ikili arasındaki dostluğun ve ayrılığın ayrıntılarını da ortaya çıkardı. Dickens, İngiltere'nin eski başbakanı Lord John Russell’a yazdığı mektuplarda, Kent'teki evinde misafir ettiği Hans Christian Andersen'den bir hayli şikayet ediyor. Andersen’in İşitme Engelliler Okulu’ndakiler gibi bir İngilizceyle konuştuğunu, Fransızca ve Dancasının da anlaşılmaz olduğunu söylüyor.
 
 
Peki Charles Dickens'ın Hans Christian Andersen'den bu denli şikayetçi olmasının sebebi neydi? Mektuplara bakılırsa, Andersen, iki hafta sürmesi planlanan ziyaretini beş haftaya kadar uzatmış ve sabahları kesinlikle rahatsız edilmemek gibi çeşitli taleplerde bulunmuş. Dickens'ın evinin bulunduğu bölgeyi oldukça soğuk bulan Andersen sabahları kimsenin gelip onu traş etmemesini de hayli yadırgamış. Andersen'in emrivaki davranışları ve ilginç istekleri Dickens'ı bir hayli bunaltmışa benziyor. Charles Dickens'ın Andersen'i ağırladığı sırada bir yandan da evliliğindeki sorunlarla boğuştuğu ve bu ruh halinin Andersen'le ilgili yorumlarına yansıdığına ilişkin görüşler de mevcut.
 
 
 
Bu ziyaretin ardından iki yazar arasındaki yazışmaların kesildiği ve ikili arasındaki arkadaşlığın sona erdiği biliniyor. Andersen'in bu ziyaretinin Dickens'ın edebiyatını da etkilediği ve Dickens'ın ünlü eseri David Copperfield'deki Uriah Heep karakterinin de Hans Christian Andersen'den esinlendiği iddialar arasında.
 
 
AE
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian

 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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