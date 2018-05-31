Chuck Palahniuk zor günler geçiriyor

Dövüş Kulübü gibi 2000’ler sonrası popüler kültürü en çok etkileyen romanlardan birine imza atan, yeraltı edebiyatı denince akla ilk gelen isimlerden olan ABD’li yazar Chuck Palahniuk onu temsil eden edebiyat ajansının dolandırılmasıın ardından mali olarak zor günler geçirdiğini açıkladı.





Donadio & Olson adlı edebiyat ajansı, muhasebecilerinin karıştığı, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir dolandırıcılık vakasıyla baş etmeye çalışırken, ajansın en önemli yazarlarından Palahniuk’un da kitaplardan sağladığı gelir neredeyse durma noktasında geldi.

Söz konusu edebiyat ajansı, 1950’lerin sonlarında Joseoph Heller’ın Madde 22’si ve Philip Roth’un Goodbye, Columbus’unun haklarını alarak dikkat çekmiş, 2000’li yıllarda Thomas Pynchon gibi isimleri temsil etmişti.



Guardian’ın haberine göre, Palahniuk, kitaplardan kazandığı telif ücreti giderek azaldıkça şüphelenmeye başladığını, dolandırıldığından şüphelenmeye başladığını ama kendine “delirme,” gibi telkinlerde bulunduğunu ve neticede neredeyse tüm parasını kaybettiğini dile getiriyor.





Olay her ne kadar trajik olsa da, insanın aklına ister istemez, Dövüş Kulübü’nün her şeyini kaybedip sistemin dışına çıkmaya çalışan ana karakteri geliyor.

Kaynak: The Guardian & The New York Post