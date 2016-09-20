Çınar Yayınları artık Kırmızı Kedi çatısı altında

1983 yılında ünlü yazar Rıfat Ilgaz ve oğlu Aydın Ilgaz tarafından kurulan ve bugüne dek birçok kitabın ve yazarın okuruyla buluşmasına vesile olan Çınar Yayınları faaliyetlerini bundan böyle Kırmızı Kedi Yayınevi çatısı altında sürdürecek. Bu durumu bir basın duyurusuyla ilan eden Kırmızı Kedi Yayınevi ilk olarak Rıfat Ilgaz'ın tüm eserlerini yeni bir sunumla raflara çıkaracağını da müjdeledi.

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin basın duyurusunun tam metni ise şöyle:

"1983 yılında değerli yazar Rıfat Ilgaz ile oğlu Aydın Ilgaz tarafından kurulan ve bugüne kadar pek çok sevilen yazara ev sahipliği yapmış olan ÇINAR YAYINLARI, bundan böyle KIRMIZI KEDİ çatısı altında faaliyetine devam edecektir. ÇINAR YAYINLARI yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve yeni enerjiyle hem Rıfat Ilgaz’ın bütün eserlerini farklı sunumlarıyla hazırlayacak hem de yerli ve yabancı yazarların seçkin eserlerini okurlarla buluşturacaktır.



Okur-yazar tüm dostlarımıza duyurulur."



