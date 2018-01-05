Costa Ödülleri Jon McGregor ve Gail Honeyman'ın

Britanya'nın en prestijli kitap ödüllerinden biri olan ve geçtiğimiz kasım ayında kısa listesi açıklanan Costa Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Roman, çocuk kitabı, biyografi, şiir ve ilk roman dallarında verilen ödülün roman dalındaki kazananı Reservoir 13 romanıyla Jon McGregor olurken ilk roman ödülü ise Eleanor Oliphant is Completely Fine adlı kitabıyla Gail Honeyman'ın oldu.

1971 yılından beri her yıl dağıtılan Costa Ödülleri'nin sahipleri 5.000 sterlin değerindeki para ödülünün de sahibi oluyor. Whitbread Kitap Ödülleri adı ile başlatılan ödüller Costa Coffee'nin 2006 yılında ödülün sponsorluğunu üstlenmesi ile Costa Ödülleri adını aldı. Costa Ödülleri'nin geçen yılki kazananları ise roman dalında Days Without End adlı romanıyla Sebastian Barry ve ilk roman dalında Golden Hill adlı romanıyla Francis Spufford olmuştu.

Costa Ödülleri 2017 yılı kısa listesi için tıklayınız.

Kaynak: BBC