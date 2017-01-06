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    06-01-2017

						
Çukurova 10. Kitap Fuarı başlıyor

						

							
							

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Çukurova Kitap Fuarı, 7 Ocak 2017 Cumartesi günü TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açarak 15 Ocak Pazar akşamına kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Çukurova Kitap Fuarı, onuncu yılında çok sayıda yazarı konuk etmeye hazırlanıyor. Programda panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğine 300 yazar katılıyor.  Dokuz gün süresince Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Mustafa Armağan, Canan Tan, Ahmet Şimşirgil, Ayşe Kulin, Yavuz Bahadıroğlu, Mehmet Ali Bulut,  Canan Karatay, Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil, Cemalnur Sargut, Mavisel Yener, Şebnem İşigüzel, Sinan Yağmur, Deniz Kavukçuoğlu, Fatoş Güney, Altan Öymen, Enver Aysever, Sevil Atasoy, Sinan Canan, İbrahim Kaboğlu, Ercan Karakaş, Nuray Sayarı, Yekta Kopan, İsmail Saymaz, Feyza Hepçilingirler, Azra Kohen, Rıza Kıraç, Koray Yersüren, Büşra Küçük, Kahraman Tazeoğlu, Ataol Behramoğlu ve İpek Ongun’un da aralarında bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve akademisyen okurlarıyla buluşacak.
 
Çukurova Kitap Fuarı bu yıl ayrıca Ahmed Arif'in 90. doğum gününü de kutluyor. Ahmed Arif doğumunun 90. yılında Metis Yayınları ve TÜYAP tarafından düzenlenecek Şeyhmus Diken’in konuşmacı olarak katılacağı söyleşiyle 13 Ocak 2017 Cuma günü fuarda anılacak.
 
Fuarın bu yılki bir diğer süprizi de Yılmaz Güney. Eserleri İthaki Yayınları tarafından yayınlanmaya başlanan Yılmaz Güney'in kitapları ilk olarak Çukurova Kitap Fuarı'nda okurlarla buluşacak. Yılmaz Güney ayrıca 7 Ocak Cumartesi günü İthaki Yayınları tarafından düzenlenen ve Fatoş Güney'in konuşmacı olarak katılacağı bir söyleşiyle de anılacak.
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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