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    12-10-2016

						
Dağlarca Şiir Ödülü sahiplerini buldu

						

							
							

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Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteği ile gerçekleştirilen İkinci Dağlarca Şiir Ödülü, Adnan Özer ve Cenk Gündoğdu’ya verildi. Seçici kurulu Arife Kalender, Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen ve Tarık Günersel’den oluşan ödül Adnan Özer ile Cenk Gündoğdu arasında paylaştırıldı. Adnan Özer Yol Şarkıları, Cenk Gündoğdu ise Harap adlı eserleriyle ödüle değer görüldü.
 
 
Seçici kurul kararlarının gerekçesini şu şekilde açıkladı:
"Türk şiirinde 1980 kuşağının oluşumunda farklı şiir görüşleri ve anlayışlarının buluşmasında öncü bir şair olarak atak, yenilikçi ve zenginleştirici bir görev üstlenen Adnan Özer, yerel ve evrensel kültürlerin bireşimini de özgün şiiriyle gerçekleştiriyor. ‘Yol Şarkıları’nda da insanın kederini ve sevincini buluşturan o ‘şiir neşesi’ni özgürce duyumsatıyor. Ele aldığı temayı kavrayış duyarlılığı ve söyleyiş zarafetiyle şiire dönüştüren Cenk Gündoğdu, poetik programını en başından yapmış bir şair tutumuyla beliriyor. ‘Issız’da olduğu gibi, ‘Harap’ kitabında da insanın temel sorunu olan savaş ve yıkımı, hem bireysel hem toplumsal açılardan eleştirel bir cesaretle sorgulayan şiiri, destansı bir yola ve yoğunluğa işaret ediyor. İki şair de odağına insanı yerleştirdikleri şiirleriyle, savaş ve göç gibi evrensel temalarıyla, Dağlarca’nın şiir evrenini selamlıyorlar."

Ödül, 15 Ekim Cumartesi günü saat 18.30’da Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Beşiktaş Belediyesi
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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