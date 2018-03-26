Diyaloglar: Bolano’nun “Uzak Yıldız”ı

Hayalet Gemi platformundan edebî işbirliklerine aşina olduğumuz Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy, 2016’dan bu yana sürdürdükleri “Diyaloglar” başlıklı edebiyat sohbetlerine Saint Michel Lisesi Tiyatro Salonu’nda devam ediyor. İkili, Kafka’nın Babaya Mektup’u ile Oğuz Atay’ın Babama Mektup'unu karşılıklı okumaya tabi tuttukları ilk “Diyaloglar”dan bu yana Sevim Burak, Tomris Uyar, Milan Kundera, Leyla Erbil, Gabriel Garcia Marquez gibi pek çok isim üzerine sohbet etti.

Farklı kültür ve dönemleren yazarlara odaklanan “Diyaloglar” bu kez Şili’ye uzanacak ve dünya edebiyatının büyük ustalarından Roberto Bolaño’nun Pinochet darbesiyle değişen hayatları genç edebiyatçıların gözünden anlattığı Uzak Yıldız'a dair kapsamlı bir konuşma sunacak.



Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik 27 Mart Salı günü 19.00’da Saint Michel Lisesi Tiyatro Salonu’nda takip edilebilir.

"Diyaloglar" serisinin eski oturumlarına B.Ü. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi'nin sosyal medya kanallarından ulaşabilirsiniz.